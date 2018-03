Douce après-midi au calme mais sous les nuages

Les éclaircies furent plus lumineuses,plus fréquentes ce matin,que cette après-midi où un voile nuageux doublé d'une couche nuageuse de moyenne altitude cachent graduellement,peu à peu le beau temps relatif du debut de la journée.En revanche il fait agréablement doux cette après-midi,une bonne petite douceur pré-printanière (sans excès) avec une temperature actuelle de 12 degrés en ce moment,un thermomètre donc aux antipodes (à l'opposée) de la semaine dernière hivernale,et de lundi dernier où il faisait très exactement -0,5 degrés à la même heure!Temperature minimale : 3,5 degrés ce matin.Hier,dimanche pluvieux jusqu'en fin d'après-midi avant le retour d'un temps plus sec en soirée.Temperature maximale : 7 degrés (en fin d'après-midi). ________________________________________________________________________________Voici un résumé du temps concernant la matinée du mercredi,l'après-midi du mardi dernier,la journée du mercredi ainsi que la matinée du jeudi matin : : Comme on le pressentait,le pic de froid de cette offensive hivernale à été atteinte mercredi matin,avec une remarquable temperature minimale de -11 degrés (!!),soit la deuxième temperature minimale la plus froide de cette hiver,juste derrière les -12 degrés d'il y a trois semaines presque jour pour jour, qui plus est en toute fin de mois de février et surtout sans neige au sol cette fois-ci,ce qui démontrait et révèlait clairement la forte intensité du froid de la masse d'air,peu courant à cette époque de l'année,à l'aube du mois de mars qui débutait le lendemain!Le froid fut vraiment très saisissant,et avec le petit vent mordant/piquant même faible,de nord-est,l'atmosphère était "polaire" (l'indice de refroidissement éolien (le ressenti du corps humain exposée au vent) a titillée presque les -15 (degrés) parfois,en tout début de matinée,il faut remonter à la vague de froid de février 2012 pour connaître un tel ressenti éprouvant!!Mardi après-midi,comme envisagée et prévue,un record de froid de temperature maximale diurne pour une dernière décade de mois de février à été certainement approchée voir peut-être établit avec une valeur thermique maximale de seulement....-1,5 degrés (!)

au "meilleur" de l'après-midi et ceci malgré de larges éclaircies et un beau soleil après un intermède fortement nuageux et même passagèrement un peu neigeux (averse de neige peu avant 13H00 environ,laissant un léger saupoudrage se sublimant rapidement ensuite dans l'air très sec) entre la mi-journée et le début d'après-midi,mais avec toujours cette bise modérée ponctuelle y jouant un rôle quelques peu non négligeable,en plus de la masse d'air glaciale présente!

Jeudi matin,la dégradation neigeuse précédant et annonçant l'arrivée du redoux,a buttée contre la masse d'air encore particulièrement froide,résultat elle s'est considérablement désagréger et déstructurer/désorganisée (lors de sa progression vers le nord du pays),mais le peu de précipitations s'est donc fait sous forme de quelques très faibles et éphémères chutes de neiges anedoctiques,sporadiques et intermittentes durant la nuit de mercredi à jeudi,et ce,par des températures comprises entre -3,5 et plus de -5 degrés,le tout sous un vent d'est/nord-est assez constant,modérée mais régulièrement assez soutenue en rafales (40/45 km/h),un vent (comme à l'image des 2-3 precedentes journées),vraiment cinglant,vivifiant car associée à ces basses températures,procurant un ressenti de refroidissement "éolien" proche (aux alentours) des -10 degrés!Au lever du jour,jeudi matin,il y a un un fin depot (saupoudrage) inégale,répartie de manière très aléatoire à cause du vent (mais également à cause de la texture caractéristique,très légère et très fine identique à de la poudreuse et "asséchée" de cette neige s'étant produite sous ces temperatures largement négatives,dans un air deumeurant encore sec et bien refroidie),allant de rien du tout (0mm) à 0,5 cm,voire très localement 1 cm de neige dans les endroits/zones exposées au vent,favorables à des mini-accumulations (caniveaux,gouttières,bordures de trottoirs etc..)!Mercredi : Deuxième journée sans dégel avec une temperature maximale encore négative (!)

d'à peine...-1 degrés (de -1,2 degrés précisément!) dans l'après-midi,il faut remonter plusieurs années auparavant pour connaître deux journées consécutives sans dégel en fin de mois de février ! Enfin,pour conclure,voici une photo datant de jeudi matin pour illustrer l'épisode neigeux (anecdotique) : IMG_0741.JPG

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)