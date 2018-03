Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/8

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.01°N, 4.06°E

Altitude GPS 200m

La glace persistait largement en ce presque midi sur le groupement des étangs des Moines à Fourmies, au moins 80% de leur surface totale étant encore figée d'après ma personnelle estimation pifométrique. Résistance d'autant plus remarquable qu'entre pluie et douceur la tâche ne lui fut pas facilitée... Quoi qu'il en soit, il s'agit bien là d'un ultime (forcément ultime) baroud d'honneur.



Gnossiennes (ES inside) ?

Bonne soirée à toutes et à tous !