Après la perturbation, retour du bleu par l'ouest

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 3/2455 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1C432B180

GPS 43.27°N, 5.36°E

Altitude GPS 0m

Le ciel bleu et le soleil reviennent par l'ouest, après les petites pluies nocturnes ayant apporté 5.6mm supplémentaires sur la Corniche. Ce petit arrosage s'ajoutant aux pluies de dimanche midi et d'hier, a donné un épisode pluvieux de 12.6mm. Le cumul du mois de mars s'élève donc à 24.2mm, permettant enfin de franchir le seuil symbolique des 100mm annuels avec 103.8mm à ce jour. C'est largement moins qu'ailleurs sur le littoral méditerranéen français et les dégâts de la sécheresse persistent toujours sur les massifs forestiers marseillais, néanmoins la végétation apprécie cet arrosage de surface, et enfin l'herbe recommence à pousser et les pelouses à verdir.



Photo prise depuis la Corniche en direction du SO.