Appareil Canon

Canon EOS 700D

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/8

Focale 92 mm

ISO 100

Objectif 70-300mm

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Michael QUILLE

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS3 Windows

Situé entre Nîmes et Avignon, il achèvera sa mutation en cumulonimbus et lâchera quelques éclairs une demie-heure plus tard :)