Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/13 sec

Ouverture f/8

Focale 70 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

On pensait déjà avoir vu un tas de belles choses sur ces deux premiers mois de l'année dans le coin... Et non, même pas une semaine après l'épisode neigeux exceptionnel, c'est un passage orageux digne des plus belles dégradations de fin de printemps/début d'été qui nous a été offert sur la ville.

Outre la foudre qui fut généreuse (sans être non plus frénétique) comme ici, l'arcus qui s'est structuré en approchant de la ville fut quant à lui impressionnant (cf. photolive).