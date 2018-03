Démarrage de la saison

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 43 sec

Ouverture f/5

Focale 42 mm

ISO 800

Objectif 24.0-70.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe BEGOT Jeremy

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.5.1 (Windows)

Alors que pas mal de nuages transitent au cours de l'après-midi donnant quelques gouttes, je vois que plus au Nord les premiers CB de masse d'air froide bourgeonnent derrière le Pilat certainement en vallée du Gier. Bien à l'écart de toutes agitations, je vaque à mes occupations mais toujours un ½il sur le radar. Je vois que du coté de Lyon c'est agité et déjà des collègues chasseurs débloque,t le compteur foudre 2018. La soirée arrive le front aussi et c'est toujours du coté du 69 que le spectacle se joue.

Bref viens le temps de la soupe puis ma traditionnel soirée sur le net. Puis j'avais un peu laissé le radar de coté pensant que la fête était fini quand je m'aperçois en le consultant qu'une petite ligne s'est formée au Sud de chez moi (10kms) et prends la direction de l'est (les terres froides). Je regarde par la baie vitrée et la paff ça impact! Vite la veste et une paires de basket, le tout en pyjama pour tenter quelques prise de vues. Le résultat vous l'avez sous les yeux alors certes un poil cramé mais pour ma défense ça tombait tout sous forme de positif et puis c'est une image de remise en jambe de début de saison.