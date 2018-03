gloire de mars

Logiciel Adobe Photoshop Elements 2.0

il était temps ! le soleil est déjà haut et mon ombre commence à être plaquée au sol . les nuages sont nombreux et mobiles... comme en air océanique les conditions sont agréables: -2° et vent à 60km/h maxi en petites rafales (ressenti ~ -12°) . les congères sont encore belles et nombreuse en bordure de crête.

Une gloire fugace et un peu pâle mais qui reviendra pendant un bon quart d'heure; c'est toujours un plaisir !

En contre bas et en filigrane le bocage du Champsaur.