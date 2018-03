Appareil Panasonic

DMC-FZ45

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/5.0

Focale 8.7 mm

ISO 80

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

le ciel reste très nuageux après la petite chute de neige d'hier soir...une neige douce et excellente pour skier...le temps sera instable avec alternance d'éclaircies

et nuages venant taquiner le haut des pistes entre 1800 et 2000 m