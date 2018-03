Appareil orange

ST26i

Focale 1.15 mm

Flash No Flash

Temps bien plus frais que les jours précédents : 9°C au moment de la photo et un vent qui rend l'atmosphère bien fraiche.

Pendant la journée se succèdent larges éclaircies et averses parfois fortes avec des arcs-en-ciel bien complets et double dans ce cas. Les développements nuageux verticaux sont parfois importants avec des rideaux de pluies bien visibles (voir photo) voire très opaques.



