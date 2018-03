Ciel de traîne au Ventoux

Dim. originale 5184*3456px

Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/11

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC (Windows)

Un après-midi assez agité autour du mont Ventoux cet après-midi. Même s'il a échappé aux plus fortes averses, le contraste des averses à quelques km du sommet a été très bien dessiné ! D'ailleurs, après le passage de cette longue et forte averse, un saupoudrage sera observé à l'arrière sur les hauteurs.



Du côté du sommet du Ventoux, les congères à 3-4 m sont observées par endroits, avec du -4°C en plein après-midi, de fortes rafales et quelques flocons.