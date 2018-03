Fin voile matinal

Dim. originale 3968*2976px

Le ciel provençal est finement voilé ce matin, essentiellement par des cirrostratus. Le soleil, toujours plus matinal, se lève chaque jour un peu plus vers l'Est sur le massif des Calanques, annonçant la belle saison. Le vent d'Ouest de la veille est tombé et la Tn, plus fraîche qu'hier matin, est de 5.4°C en centre-ville et de 5.9°C sur la Corniche.