Le vent d'ouest est soutenu sur la Provence cet après-midi (vent moyen supérieur à 30 km/h sur la Corniche), mais dans notre région, le ciel de traîne se limite le plus souvent au rapide passage de quelques cumulus sans précipitations, surtout sur le littoral.



Photo prise depuis les hauteurs de Saint Marcel en direction de l'ouest. On aperçoit au loin, sur la gauche de la photo, la colline et la basilique de Notre-Dame de la Garde.