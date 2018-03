immensité enneigée

Appareil Panasonic

depuis les pistes de "Choucas" on peut admirer un magnifique panorama sur la barrière orientale du Vercors avec le Mt Aiguille et le Grand Veymont (2341m)

une petite couche de neige fraîche tombée la nuit dernière nous offre une neige douce et très agréable à skier...le bonheur absolu !...