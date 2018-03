Appareil Panasonic

DMC-FZ45

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/5.0

Focale 15.5 mm

ISO 80

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

...grande douceur en effet +6°C à 2000 m des stratocumulus et altostratus en masses sur l'Ardèche...aujourd'hui la neige est bien différente...molle,collante rien à voir avec hier...de plus le vent du Sud s'est levé et commence à bousculer les skieurs...

nota:au moment de la prise de vue un déchirement de l'air et rompt la quiétude de la montagne...un avion de chasse est passé au dessus des pistes il est déjà loin mais visible sur l'image....