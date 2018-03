Douceur relative

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/8

Focale 10 mm

ISO 100

Objectif 10-20mmXÚd

Programme Manuel

Mesure Partiel

Photographe Damia Bouic

Flash No Flash

Logiciel darktable 2.2.5

Bonjour,



Ça foehne sur une partie du Sud-Ouest et fatalement, même en Dordogne, les températures sont douces. On pouvait profiter cet après-midi d'environ 17°C. Mais une douceur difficilement profitable ici à Monbazillac où le vent souffle sur les crêtes et apporte une sensation de frais peu agréable.



Bonne fin de journée.