Compteur 2018 Débloqué

Parti un peu tard après diner (j'avais quelques impératifs), j'suis un peu resté sur l'idée des runs d'Arome voyant arrivé par la Vendée les orages dans la nuit, donc placement vers Cholet, voyant une cellule naissante prometteuse, sauf que 2 flashs et pfiouuu.



Voyant ensuite se former les orages sur les deux-sevres en direction de la Vienne, comme depuis le milieu d'après-midi, il faut se faire une raison, ça aura lieu plus à l'Est dans un axe Niort - Le Mans pour la nuit aussi.



Branle bas de combat et direction Loudun pour rattraper inextremis les orages qui s'y dirigent. J'ai roulé un peu vite, me suis pris un flash -1pt.



Mais ça en valait la peine, car réussi quelques bonnes foudres dès mon arrivée sur la zone, avant que ça se transforme en trop de pluie. A un quart d'heure près c'était mort. Après quand s'est remonté dans l'Est 49, c'était devenu inchassable, avec beaucoup trop de cellules pluvieuses parasites sans activité électriques. Quelques flash noyés visibles, mais rien de bien photographiable. Possible qu'il y ait eu quelques cellules suspectes dans le tas cependant pour les plus intenses (déviation et crochet radar).



Belle soirée orageuse donc, digne d'un bon mois d'avril-mai.