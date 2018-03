Soleil et vent marin

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 5/7837 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1C432B180

GPS 43.29°N, 5.37°E

Altitude GPS 0m

Le Soleil est de retour sur Marseille, après les petites averses nocturnes ayant apporté un nouvel arrosage famélique de 2mm. Avec le fort vent marin persistant depuis 2 jours, la terre demeure en de nombreux endroits toujours sèche en surface, un constat alarmant à l'issue de la saison froide, d'une année et d'un automne ayant battu des records de sécheresse (0mm en octobre, mois théoriquement le plus pluvieux de l'année).



En ce dimanche, de nombreux voiliers parsèment la rade marseillaise et profitent du vent de SE, du soleil et de la douceur sur la Méditerranée. Au loin derrière la Côte Bleue, sur la droite de la photo, on distingue les nuages qui s'accrochent au relief des Cévennes. De l'autre côté vers l'Est, non visible sur ce cliché, le ciel est également bien chargé vers le Var qui a lui été copieusement arrosé cette nuit et ce matin. Une situation récurrente puisque contrairement à nos voisins Languedociens et azuréens, du pourtour méditerranéen, seuls le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône restent désespérément englués dans cette sécheresse tenace qui ne leur accorde aucun répit.



Photo prise depuis la basilique de Notre-Dame de la Garde en direction de l'ouest.