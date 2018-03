Contraste printanier

Dim. originale 4128*2322px

Appareil samsung

SM-A510F

Exposition 1/1629 sec

Ouverture f/1.9

Focale 3.7 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Spot

Flash Flash

Logiciel A510FXXU4CQL4

GPS 43.62°N, 1.4°E

Altitude GPS 180m

La saison orageuse démarre sur la région toulousaine à la faveur de ce petit orage qui frappera le Sud de la ville et qui s'est révélé assez sonore.

19°C à la prise du cliché se qui en fait une température plus qu'honorable pour la saison mais qui s'en plaindra vraiment ?

Pression toujours assez basse avec 993 hPa et en baisse.

Vent de secteur NO faible.