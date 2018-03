instabilité debutant sur la Montagne Noire

Appareil Canon

Canon EOS 100D

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/12.9

Focale 45 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STMûÿl

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

La convection se fait plus pressante et commence toucher les sommets de la Montagne Noire; cela finira par de l'orage en fin d'apres-midi.

Au second plan: Villefranche de Lauragais