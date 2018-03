Embrasement sous les orages Audois

Appareil SAMSUNG

WB350F/WB351F/WB352F

Exposition 1/20 sec

Ouverture f/2.8

Focale 4.1 mm

ISO 400

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

En cette fin d’après midi les orages concernent l'Est du département de l'Aude offrant une activité électrique impressionnante pour la saison. Dans un contexte d'orages assez généralisés, Fontiès d'Aude et plus globalement la Montagne d'Alaric auront été épargnés par les précipitations. Les derniers rayons du soleil clôtureront ce magnifique spectacle en embrasant de façon éphémère les rideaux de pluies arrosant le narbonnais.