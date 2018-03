2018 continue sur sa lancée !

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800

Exposition 30 sec

Ouverture f/6.3

Focale 24 mm

ISO 200

Objectif 16.0-35.0 mm f/4.0

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Macintosh)

Ce début d'année est météorologiquement incroyable sur le secteur de Montpellier !

Un épisode méditerranéen de qualité exceptionnelle au début du mois de janvier, un épisode neigeux historique au début du mois de mars, magnifique orage au soleil couchant mardi dernier et... de nouveau des orages bien électriques pour la saison en ce dimanche soir après une journée de nouveau peu commune...

Ciel plombé, venteux, brumeux et automnal jusqu'en milieu de matinée, puis le soleil s'impose rapidement dans une atmosphère toujours brumeuse (mer de nuage observée depuis le sommet du mont Saint-Clair en milieu d'après-midi) mais le vent tombe et la température monte à plus de 15 °C. Rapidement, la convection s'enclenche sur les reliefs intérieurs et des orages peu mobiles s'y forment. Il faut attendre le début de nuit pour que l'instabilité se propage sur les plaines littorales. En quelques minutes, de multiples cellules orageuses éclosent entre Agde et Carnon, en donnant une activité électrique relativement faible mais de bonne qualité car composée exclusivement d'impacts de foudre bien lumineux comme l'atteste la photographie.

Moins d'une heure après leurs formations, les cellules s'agglomèrent un un multicellulaire qui perd rapidement de son électricité mais restant bien pluvieux, de nouveaux millimètres qui s'additionnent aux plus de 400 déjà tombés depuis le début de l'année !