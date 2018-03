Démarrage en fanfare

Dim. originale 3738*2503px

Appareil PENTAX Corporation

PENTAX K200D

Exposition 1/5 sec

Ouverture f/3.5

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif smc PENTAX-DA 18-55mm F3.5-5.6 AL

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS3 Windows

Orage remarquablement électrique pour un début de saison, précoce qui plus est !

Formé sur le piémont dans un amas convectif aux bases solidement prometteuses, ce petit multicellulaire aura donné à son pic d'activité des grondements quasiment continus et des éclairs toutes les 5 secondes environ. Pour parfaire le spectacle, son déplacement était très lent, permettant d'en profiter tout le long du coucher de soleil aux couleurs flamboyantes. Au moment de la photo, un extension vers la droite donnait par moments des impacts de foudre sur fond de coucher de soleil, mais on ne peut pas être partout ;-)

Le passage de l'orage aura été accompagné de petite grêle, et de bons impacts proches. La barre est désormais placée haut pour la suite de la saison.