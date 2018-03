Assombrissement céleste et bonne averse!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/954 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.45°E

Altitude GPS 39m

Le passage du bonne averse de pluies (soutenues) sous un nuage à base assombrie engendre temporairement un temps bien sombre en ce milieu d'après-midi,tandis que les éclaircies sont visibles à l'horizon, a l'arrière de cette averse,permettant de souligner le temps variable et assez instable de ce lundi,où les ondées (plus fréquentes cette après-midi) alternent avec de timides éclaircies,le tout accompagnée de vents parfois assez forts depuis ce matin.Temperature maximale provisoire de 12 degrés en debut d'après-midi;Temperature actuelle de 10,5 degrés en ce moment et température minimale de 9 degrés,établit en fin de matinée sous une première averse "pluvio-venteuse".Cette nuit,températures douces,comprises entre 12 et 10 degrés.Hier après-midi,temps bien ensoleillée et douceur notable avec une temperature maximale de près de 18 degrés (17,6/17,7 degrés),une valeur digne d'une après-midi de fin avril!

