Bleu Provence

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 1/1600 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1C432B180

GPS 43.28°N, 5.35°E

Altitude GPS 0m

Si les cirrus circulent à l'ouest du Golfe du Lion, le ciel demeure bleu azur en Basse vallée du Rhône et sur toute la Provence, sous un petit vent d'ouest et des températures de saison.



Photo prise depuis le parc Valmer sur la Corniche en direction du NO.