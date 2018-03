Averse en cours sur Bergerac

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/8

Focale 10 mm

ISO 100

Objectif 10-20mm35mm f/3.5-5.6 IS STMUUd

Programme Manuel

Mesure Partiel

Photographe Damia Bouic

Flash No Flash

Logiciel darktable 2.2.5

J'étais aux premières loges pour assister à la lente progression d'un système pluvieux sur la vallée de Bergerac, engloutissant les hameaux, les villages puis la ville avant de poursuivre plus vers l'Est. Une lumière incroyable se mettait en place, favorisant l'apparition d'un arc-en-ciel et la mise en valeur de la colonne de précipitations avec des rais de lumière solaire.

Des ambiances qui me disent que oui, vivement les premiers orages en bergeracois !



Bonne soirée.