Grand beau sur les Alpes du Sud

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 5/10101 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1C432B180

Le temps est magnifique entre deux perturbations sur la vallée de la Blanche. Le vent est pour le moment totalement absent même en altitude, le soleil printanier est rayonnant, et la neige tombée il y a 3 jours est excellente ! De quoi rentabiliser au maximum une journée de ski sur les pistes de la station du col Saint Jean.



Photo prise depuis le pied de Dormilhouse en direction de l'ouest. Au premier plan, la vallée de la Blanche, en face, la station de Chabanon et le sommet de Tête Grosse, et à gauche du cliché, le Mont Blayeul.