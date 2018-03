Douceur,soleil et vent de sud un peu turbulent!

Douceur,soleil et vent de sud un peu turbulent! Saint-Maximin 2018-03-14T14:58:00+01:00

Belle parenthèse ensoleillée et assez douce en ce mercredi de transition (entre le temps mitigé d'hier et le retour de la pluie demain) ,avec une temperature actuelle de 14 degrés en ce moment sous ce doux soleil de mars et ce ciel bleu à peine altérer par quelques voiles de nuages de haute altitude,cependant le vent de sud,sans être spécialement fort,est parfois assez turbulent (rafales de vent : 40/50 km/h).Temperature minimale : 1 degrés ce matin (gelée blanche).Hier : temps mitigé donc,mais avec de temps à autres de belles éclaircies avant que le ciel ne se couvre en fin d'après-midi avant une petite ondée en soirée.Temperature maximale : 11,5 degrés;Temperature minimale : 7 degrés.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)