Vue sur Les Quatre Têtes, dans la chaîne des Aravis avec ce temps magnifique aujourd'hui et printanier avent un net changement demain jeudi avent l'arrivée à nouveau du froid pour ce week-end, en fond de vallée de l'Arve, température mini ce matin de -0,4°C petite gelée donc et 16°C en ce moment, ciel limpide et d'un bleu azur, c'est sublime !!