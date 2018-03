Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le voile s'est épaissit et un faible halo 22 ° fut visible aux alentours de midi.

Le vent d'Autan se renforce et deviendra assez fort (60 km/h) jusqu'à la bascule au vent d'ouest prévue en toute fin de soirée.

Tx de 16.2 °C à Blagnac et Tn de 4.4 °C.