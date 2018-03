morne journée !

Appareil Canon

Canon EOS 1100D

Exposition 1/30 sec

Ouverture f/3.5

Focale 21 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe alain.bouvet.gap

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 2.0

perturbation des plus classique ; de belles pluies depuis tôt ce matin et des averses dans l'après midi ... est ce la fin ? le baro a l'air de vouloir faire une pose ...

une déchirure dans le plafond montre qu'il a plus au dessus de 1800m au moins ( et il y a quelques minutes des altocumulus ventés).

vivement demain .