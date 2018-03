Appareil OLYMPUS CORPORATION

TG-4

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/6.3

Focale 18 mm

ISO 100

Programme Créatif

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel darktable 2.4.1

GPS 45.05°N, 2.85°E

Quelques névés sur les estives à plus de 1200m, au second plan, la forêt du Ché, puis la crête de Peyre Gary et au loin le Sancy

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)