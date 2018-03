Orage de mars, le 3ème, déjà!

Appareil Panasonic

DMC-LZ40

Exposition 1/40 sec

Ouverture f/1

Focale 8 mm

ISO 400

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.1

Passage orageux en provenance du sud-ouest de l'Aude en début de soirée. Belle activité électrique avant d'arriver ici.

De quoi s'amuser malgré un matos du tout fait pour, et sans pied. Heureusement les nuages s'éclairaient suffisamment longtemps avant les impacts pour pouvoir réagir...

Désolé donc pour la qualité et la légère surexposition (il était un peu plus costaud que les autres cet impact, tombé bien à l'avant des cellules).