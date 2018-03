des humilis aux Cb

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Malgré la présence d'air plus ou moins sec à différentes altitudes, l'air reste instable et tous les stades de la convection sont visibles ici, des cumulus humilis aux congestus vers la montagne Noire et les monts de Lacaune et même aux Cb au loin vers l"Hérault.

Des conditions propices au vol de planeurs qui profitaient des mouvements ascendants au dessus de Graulhet.

Par ailleurs, l'atmosphère est limpide, garantissant une visibilité excellente.