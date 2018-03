Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/40 sec

Ouverture f/8

Focale 35 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Troisième journée orageuse en un peu plus d'une semaine sur l'Hérault... décidément, le mois de juin s'invite en mars !

Après une matinée sous les entrées maritimes et la pluie, le temps se lève à la mi-journée et les cumulus ne tardent pas à pointer leur nez.

Des cellules se développent sur les reliefs héraultais, en voici une avec une base particulièrement dessinée...