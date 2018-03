Chaudes couleurs matinales

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 14/1507 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1C432B180

GPS 43.28°N, 5.38°E

Altitude GPS 89m

Les bancs de nuages élevés qui circulent dans le ciel provençal s'embrasent, quelques minutes avant le lever du soleil. Le vent de SE est tombé, et il fait une dizaine de degrés.

Quel contraste avec la matinée très agitée d'hier, où le vent et la pluie étaient présents. Il est tombé entre 15 et 20mm en moyenne sur la cité phocéenne, et la nature va l'apprécier ! Il faudrait tant d'autres épisodes aussi significatifs pour atténuer significativement la sécheresse toujours présente ici. Espérons donc qu'il pleuve régulièrement avant la traditionnelle disparition des précipitations lors de la saison chaude.



Photo prise depuis le 6ème arrondissement en direction de l'ESE.