Cumulifications printanières

Après l'épisode pluvieux d'hier matin, un marais barométrique s'est mis en place. Le soleil de plus en plus haut favorise donc le retour des brises marines, qui repoussent l'humidité de l'air vers les reliefs provençaux et favorisent la cumulification diurne. Des averses se créent d'ailleurs sous les premiers cumulus congestus, qui pourraient évoluer jusqu'au stade de cumulonimbus et donc jusqu'à l'orage.



Photo prise depuis les hauteurs de Saint Loup et les pentes du mont Saint Cyr en direction du Nord. Au fond au centre, la chaîne de l'Étoile et à droite, celle du Garlaban.