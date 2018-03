Éclaircies très franches,bleu dominant

Les éclaircies sont très franches,bien plus qu'hier après-midi car le bleu est largement dominant en cette fin d'après-midi face aux quelques cumilifications (nuageuses),ces dernières furent d'avantages présentent entre la matinée et la première partie de l'après-midi,où le temps étaient parfois nuageux à très nuageux.Temperature actuelle (et maximale) de 14 degrés en ce moment,en attendant le coup de froid envisagée entre demain ou dimanche et le debut de la semaine prochaine.Temperature minimale : 6 degrés ce matin.A noter qu'hier soir finalement,la ligne d'averses remontant de la région parisienne à traverser le secteur en debut de soirée,avec seulement quelques gouttes dans un premier temps,puis sous un ciel plus menaçant et assombrie,une averse s'est déclenchée,accompagnée au debut,de rafales de vents.Quelques autres averses ont eu lieu cette nuit,en milieu de nuit.

