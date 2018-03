Changement de flux

Appareil samsung

SM-G930F

GPS 49.49°N, 0.1°E

Altitude GPS 0m

Une journée mitigée avec de belles éclaircies ce matin, des passages nuageux ce midi et des averses assez fortes mais brèves entre 15h et 17h.

À signaler qu'une activité électrique s'est concentré sur le Calvados, entre Falaise et Caen.

Les températures relevées à l'ombre sont de : 7°C à 8h, 13°C à 13h et 9°C à 17h.