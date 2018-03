Foudre héraultaise

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 30 sec

Ouverture f/9.1

Focale 50 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Nouvelle journée orageuse sur le département de l'Hérault, la 4ème du mois et la 3ème en moins d'une semaine... incroyable o_O



La journée fut rythmée par une convection précoce sur les reliefs du nord du département, quelques orages y sont nés puis quelques cellules ont pris dans les plaines durant l'après-midi mais avec une activité électrique faible et intra-nuageuse. Une situation plutôt "flopesque" qui s'est finalement bien achevée avec la naissance d'une cellule orageuse au nord de l'Étang de l'Or sur l'extrême Est du département vers 22h. Et encore pas mal de pluie dans la région montpelliéraine au final... ce début d'année n'en fini plus d'être dantesque.