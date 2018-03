Changement radical !

Dim. originale 4128*2322px

Appareil samsung

SM-A510F

Exposition 1/179 sec

Ouverture f/1.9

Focale 3.7 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash Flash

Logiciel A510FXXU4CQL4

GPS 43.69°N, 1.43°E

Altitude GPS 0m

Le temps doux se termine et la transition aura été assez brutale dans le NOE de l'agglomération toulousaine ! 5 cm de grêle au sol, que des grèlons de petite taille heureusement... et une circulation difficile !

Chute de 5°C de la température est apparition de la neige fondue à l'arrière du front par isothermie.

7°C à la prise du cliché, pression toujours en baisse à 998 hPa.

Vent toujours de secteur NO.