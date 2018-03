Retour (très) brutale de l'hiver,neige,froid!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/17 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 640

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.45°E

Altitude GPS 38m

L'hiver à fait brutalement son retour ce samedi.Alors qu'hier après-midi les conditions étaient assez printanières (avec une temperature maximale de 14 degrés),la masse d'air froide débarquant par le nord nous à abordées dès ce matin,simultanément le pivotement du flux s'est opérée,en tournant au secteur nord,conduisant,après une temperature maximale d'environ 6 degrés cette nuit,à un refroidissement progressif mais constant sous un ciel bâchée,la temperature qui était de 4/5 degrés en debut de matinée s'est retrouvée à pas plus de 2/3 degrés en fin de matinée/mi-journée,dans le même temps quelques gouttes,puis des granules de glaces mêlée à quelques flocons se sont mises à tombées très faiblement à faiblement jusqu'en debut d'après-midi où c'est...la neige assez fine et seule qui a pris le relais sous un thermomètre compris entre 1/2 degrés grand maximum.Cette neige continues s'est ensuite densifiée et les flocons mouillées ont également pris de l'embonpoint (agrandissement de leur taille),mais d'abord sans tenue malgré de belles intensitées parfois (la principale cause est probablement le petit degrés de trop mais aussi dans une moindre mesure le rayonnement diurne).Apres le milieu d'après-midi,la temperature passait sous les 1 (0,5) degrés,mais les chutes de neiges,bien que serrés ne tenait encore nullement jusqu'en fin d'après-midi,où suite à plusieurs heures d'attente,elle est enfin (!) parvenue à s'accrochée (blanchir) sur les voitures,les toits,puis les pelouses etc... .Ce soir,elle perdure,ça tombe bien et on peut relèver une couche de neige,d'une épaisseur comprises entre 1 et 2 centimètres,exceptées sur le bitume,sur les routes où en revanche,il n'y a absolument rien du tout (chaussées trop "chaudes",non gelées),la temperature actuelle étant de tout juste 0 degrés en ce moment,il n'empêche que depuis cette après-midi,ce sont des valeurs thermiques diurnes vraiment très basse et peu ordinaire (entre 0 et 1 degrés au cours de ces dernières heures,seulement!!)) pour cette époque de l'année,qui règne,digne d'un plein hiver!Une amplitude thermique considérable,colossal par rapport à hier,juste à titre d'exemple,hier à 18H00,il faisait 13 degrés alors qu'il n'en a fait que...0 degrés ce soir,à la même heure,soit une perte,une dégringolade fulgurante de pas moins de 13 degrés(!) en une journée,énorme!!Le mois de mars,décidément un mois de contraste!

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)