28cm en haut de la forêt de Montmorency : 25min/20km de Paris

Appareil Apple

iPhone 6 Plus

Exposition 1/1582 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 6 Plus back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 11.3

28cm au point le plus haut de la forêt de Montmorency aujourd'hui (200m d'altitude). Il faisait 0dg et aucune fonte n'était constaté.

Environ 20cm à 150m,

5 à 10cm très disparates vers 100m

Presque rien en dessous



Malgré un tassement, on pourrait avec les chutes de ce soir, cette nuit et demain matin, observer plus de 30cm, remarquable non seulement sur tous les hivers précédents mais également pour la période de l'année.