Journée sans degel exceptionnellement tardive

Appareil Canon

Canon EOS 1100D

Exposition 1/30 sec

Ouverture f/3.5

Focale 18 mm

ISO 400

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Journée météo historique sur le centre de la Lorraine et Nancy en particulier.



Avec une température maximale négative (-0,9°) nous vivons une journée sans dégel exceptionnellement tardive, la plus tardive depuis 1922, cela méritait une photo.



En effet il n'existe que 3 occurrences de ce type après un 10 mars pour la station météo de référence de Nancy ouverte en 1921:

-1.3° les 22 et 23 Mars 1922,

-0.7° le 16 Mars 1964.



Les arbres encore parés de leur neige témoignent de cet absence de dégel, les 7 cm tombés hier n'ont pas bougés en dehors du tassement habituel.