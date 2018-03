averses et éclaircies

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Les conditions en montagne sont bien différentes du week-end dernier, la douceur a été remplacée par des conditions plus hivernale avec de 15 à 20 cm de neige fraîche recouvrant l'ancienne neige humide et regelée.

L'ascension du Pic de Pédourres se passe toutefois sans difficulté, et nous offre une belle vue sur le pic de Nérassol en face entre les nimbes.

Les éclaircies deviendront plus larges ensuite avant l'arrivée d'une ultime averse en fin d'après midi.