Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

VR330,D730

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/3.6

Focale 5.93 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Version 1.0

Nouvelle offensive hivernale tardive depuis hier soir. Après la douceur ensoleillée de vendredi après-midi et le refroidissement la nuit suivante, la grisaille et le vent vif de nord est ont fait perdre 10°C (vendredi ap.m + 14°C, hier vers midi +4°C, moins en ressenti sous le vent). Puis hier soir, la neige fine, fondante au début et avec la poursuite du refroidissement, qui a la nuit tombée a fini par tenir (gel après 20h, -2°C vers minuit). 7 ou 8 cm ce matin au sud de Strasbourg.

La neige ne tombe plus aujourd'hui mais le ciel reste bas, avec ce vent de nord est un peu plus faible cependant que hier. -3°C de mini ce matin. Léger dégel l'après-midi, péniblement 1°C de maxi, très bas pour un 18 mars. Suffisant pour libérer les routes rues et trottoirs, mais vu la couche, les jardins, champs et bois, et souvent les toits, restent enneigés. regel la nuit venue, la neige reste encore très présente malgré les voies libérées.

Photo : passerelle Stéphanie, sentier des Dames, en forêt du Neuhof. Sur les lattes de bois, et avec la surélévation, la neige a tenu.