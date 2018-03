Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/17 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 400

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 11.0.2

GPS 48.81°N, 2.21°E

Altitude GPS 170m

En partant de l’Est en début d’après-midi (avec une 12aine de cm de neige nous avons bien roulé. Routes sèches sis en arrivant sur la banlieue s/o quelques flocons par intermittence.

Là en ce début de nuit la neige se fait plus insistante et colle au sol et aux voies d’autant qu’ici aux Bruyères de Sevres il fait actuellement moins 1 degré.

A ce rythme là RN.118 va encore être coupée ..,

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)