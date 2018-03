Sacrée couche de neige et congères énorme en montagne

Au premier plan, on y voit un belle quantité de neige telle une dune de sable, la neige est sculptée par les vents créant de grosses congères en haute montagne, comme ici au téléphérique du Brévent (2525m)

Au second plan le massif des Aiguilles Rouges.

Point de vue météo encore assez bouché dans les vallées car la couche de nuages est bien présente des 2000 m voir plus haut, il fait un temps assez beau donc au dessus 2500 m, coté températures, de -0,9°C à 4,0°C à Chamonix, de +0,2°C à +6,6°C sur ma station à Sallanches ...

Bonne soirée à toutes et à tous .