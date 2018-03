8cms en fin de nuit sur la plancha

Appareil SONY

Après les belles chutes de neige de la nuit et une T° qui était descendue à 0.4°, on mesurait une couche de 8cms à la pointe du jour. Mais les précipitations ayant cessé, la T° remontait vite après le lever du jour à 1°, une légère fonte s'amorçait, la végétation perdait la neige et la couche au sol diminuait quelque peu car les sols dessous n'était pas très froids. Belle ambiance quand-même surtout que vers 09h00 des chutes de neige faibles à modérées reprenaient, ralentissant la fonte.

Encore tout blanc en fin de matinée, même si la couche diminue tout doucement.