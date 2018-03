Neige sur les hauteurs carcassonnaises

Appareil SAMSUNG

L'épisode neigeux d'hier et de cette nuit aura blanchi les collines au sud de Carcassonne à partir de 150 mètres environ. La journée du 19/03/2018 fût remarquable par ces contrastes tant en terme de température que de temps sensible. Nous sommes ainsi passés d'une douce journée printanière à un brutal orage hivernal mêlant chute des températures, fortes rafales, fortes pluies puis grésil, et enfin neige mouillée. Phénomène rare auquel je n'avais encore jamais assisté à Carcassonne. La neige lourde et humide parfois mêlée de pluie modérée se maintiendra dans le secteur jusqu'en milieu de nuit. Cette dernière aura du mal à tenir sur les surface réchauffées par le soleil de la veille. Les hauteurs maximales relevées à Fontiès d'Aude (altitude 120 mètres) vers minuit sont de l'ordre de 2 à 3 cm. Sur le secteur de Montirat (lieu de la prise de vue) encore 5 cm en zones abritées, la neige a, cependant, largement entamée sa fonte. Sur les hauteurs du Val de Dagne / Haut Lauquet, visibles en arrières plan, les hauteurs semblent être bien supérieures.