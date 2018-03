La neige de printemps blanchit Marseille

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 34/4919 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1C432B180

GPS 43.28°N, 5.38°E

Altitude GPS 116m

Quelle surprise pour cette fin mars avec ce beau retour d'Est neigeux jusqu'à la cité phocéenne, où de très gros flocons blanchissent très rapidement les toits et la végétation en centre-ville. Sous ces intensités, l'isothermie joue pleinement son rôle et la température est passée de 6 à un petit degré.

De nombreuses difficultés de circulation sont signalées en Provence et dans tous les nombreux quartiers en pente qui ceinturent le centre-ville de Marseille,où il aura donc neigé 3 fois durant la saison froide, et notamment le 2 décembre et donc ce 21 mars !



Photo prise depuis le 6ème arrondissement en direction du Sud. Évidemment, les reliefs marseillais sont invisibles, mais devraient être de toute beauté hivernale lorsque la visibilité sera meilleure.